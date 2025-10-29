due mari il comitato torna in campo pronto un percorso alternativo

Si riaccende il dibattito intorno al progetto Anas per l’adeguamento a quattro corsie della E45 nel tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero, primo lotto del nodo di Arezzo. Dopo la pubblicazione, ad agosto, del progetto definitivo sul portale del ministero, i primi di ottobre è stata conclusa la verifica di ottemperanza da parte del ministero dell’Ambiente, che ha stabilito come il progetto "abbia parzialmente ottemperato alle condizioni previste dalla Valutazione di Impatto Ambientale del 2005". Un passaggio tecnico, ma cruciale, che riapre il confronto su un intervento infrastrutturale atteso da anni e che ha già suscitato forti preoccupazioni nella cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

