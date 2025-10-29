Due giorni di vintage a Milano | Retrograde al Superstudio
Due giorni per perdersi tra capi che hanno vissuto e tornano a raccontare storie: torna Retrograde, il garage sale di East Market dedicato al vintage e al second hand. Un appuntamento che riaccende Milano nel segno della moda consapevole, dentro gli spazi di Superstudio, dove migliaia di proposte attendono nuovi armadi e nuovi sguardi. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
