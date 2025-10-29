Due friulani d' anima di calcio e d' arte

Che bella l’intervista a Fabio Capello sulla sua amicizia di calcio chiacchiere e film con Pasolini, sul Messaggero (Massimo Cecchini). Nella marea di libri e commenti, sinceri e pure insinceri, in vista dei cinquant’anni dal Lido di Ostia, i ricordi di due friulani appassionati di calcio e di arte, che si riconoscevano “nel modo di pensare molto rigido, molto diretto. Siamo gente di confine e questo ti rimane dentro, così come impari a convivere col dubbio senza essere mai conformista”. Le  partite benefiche fra artisti e calciatori. “Di lei diceva che, insieme a Boninsegna, era il calciatore con cui parlava più volentieri”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

