Due dita tranciate da un macchinario | operaio soccorso dall’eliambulanza
È stato soccorso dall’eliambulanza l’operaio che nella tarda mattinata di martedì 28 ottobre ha perso due dita della mano in seguito di un grave incidente sul lavoro a Gussago. Secondo una prima ricostruzione, il 62enne stava eseguendo lavori di restauro su alcuni mobili quando, per cause ancora. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
