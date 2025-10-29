Due chiocciole per Padova nella nuova guida Osterie d’Italia

Anche quest’anno la provincia di Padova si fa valere nella mappa del gusto nazionale. Nella 36ª edizione di “Osterie d’Italia” 2026, la celebre guida firmata Slow Food, sono state confermate due insegne simbolo della tradizione gastronomica veneta: l’Antica Trattoria Al Bosco di Saonara e la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

