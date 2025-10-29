DSi 3DS SpeccySE 1.6 | L’Emulatore ZX Spectrum per Nintendo DS DSi Si Evolve Ancora

Se possiedi una Nintendo DS o DSi e un cuore per il retrogaming, probabilmente conosci già SpeccySE, l’eccezionale emulatore ZX Spectrum sviluppato da wavemotion-dave. Dopo una serie di rilasci rapidi, è arrivata la Versione 1.6, datata 27 Ottobre 2025, che porta con sé una serie di miglioramenti sostanziali, soprattutto per quanto riguarda l’accuratezza dell’emulazione. Cosa c’è di nuovo in SpeccySE 1.6?. Questo aggiornamento non è solo una manutenzione routine, ma un passo avanti significativo nella fedeltà di emulazione. Core Z80 Rivisto: Il cuore dell’emulatore, il processore Z80, è stato completamente rivisitato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [DSi/3DS] SpeccySE 1.6: L’Emulatore ZX Spectrum per Nintendo DS/DSi Si Evolve Ancora

Contenuti che potrebbero interessarti

Nintendo 3DS, uno schermo sarà 16:9? - Nintendo avrebbe giÃ inviato alla FCC (Federal Communications Commission) un primo prototipo dell'hardware del 3DS, nome provvisorio della futura console portatile che permetterÃ di godere della ... Secondo tomshw.it

Nintendo 3DS: l'E-shop offrirà i titoli per Game Gear e Turbo Grafx-16 - During il suo discorso tenutosi oggi alla GDC 2011, il presidente di Nintendo Satoru Iwata ha confermato che su Nintendo 3DS si potranno rigiocare i classici del SEGA Game Gear e del Turbo Grafx 16. Segnala everyeye.it

Dopo 16 anni, Nintendo torna alla CES col 3DS - Dal 6 al 9 gennaio si terrà a Las Vegas l'edizione 2011 della International CES, Consumer Electronic Show, una importante fiera dell'elettronica di consumo e dell'hi- Scrive everyeye.it