Drusilla Foer parla dell' esperienza nel musical su Frida Kahlo al debutto a Milano e poi in tour che l' ha illuminata in un periodo buio

«Sono molto contenta quando una mia diffidenza viene demolita. Così è stato con Frida Kahlo: lavorare al musical dedicato a lei ha frantumato l'opinione che avevo di questo personaggio, troppo inflazionato». Con queste parole Drusilla Foer racconta quanto è stato bello partecipare a Frida Opera Musical, lo spettacolo che debutta il 30 ottobre al Teatro degli Arcimboldi a Milano e poi va in tournée. «Ridurre a icona una persona è come fare un brodo, un'opera di riduzione. Invece, Frida Kahlo era molto di più della pittrice e della figurina che trovi sui magneti del frigo o sulle spille, dove mancano dolore e amore.

