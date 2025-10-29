Droni salvavita Per un territorio fragile
Sono i droni i nuovi alleati della protezione civile per far fronte alle emergenze idrogeologiche. Si è svolta nei giorni scorsi un’esercitazione congiunta della Rete dei centri di competenza del dipartimento della Protezione Civile dedicata all’utilizzo dei droni nella gestione operativa delle emergenze. L’esercitazione, che ha simulato un’emergenza di tipo idrogeologico, si è svolta a Firenze e ha coinvolto numerosi operatori suddivisi in sette squadre provenienti dai principali enti della Rete. Tra questi, anche il personale delle sezioni di Pisa e Palermo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ), che ha effettuato rilievi aerei sulla diga di Migneto, nel Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
