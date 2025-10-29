Droni e smart-boa anti-squali | lo scudo tecnologico che vigila sui bagnanti

Mezzo secolo dopo che “Lo squalo” di Steven Spielberg ha instillato una paura ancestrale negli spettatori di tutto il mondo, l’Australia affronta una realtà ben più complessa e letale della finzione cinematografica. Nel continente circondato dall’oceano, gli incontri con questi predatori non sono una leggenda, ma un rischio calcolato e crescente, che ha spinto le autorità a dispiegare un arsenale high-tech senza precedenti per la sicurezza dei bagnanti. Dall’inizio del nuovo millennio, 56 persone hanno perso la vita in seguito ad attacchi di squalo nelle acque australiane. Una cifra che supera di oltre il doppio i 27 decessi registrati nel quarto di secolo precedente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Droni e smart-boa anti-squali: lo scudo tecnologico che vigila sui bagnanti

