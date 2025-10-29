Droga e attentati a Fondi | condanne per oltre 100 anni ai sodali di Massimiliano Del Vecchio

A pochi giorni dall'estradizione e dall'arrivo in Italia di Massimiliano Del Vecchio, catturato in Spagna in estate dopo la latitanza, arrivano le condanne a carico dei suoi sodali. Mentre il 42enne di Fondi, ora in carcere in Italia, seguirà un iter processuale diverso, la sentenza emessa dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

