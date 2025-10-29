DRM e HbbTV cambiano la TV connessa | così nasce la nuova era dei contenuti premium protetti
Il panorama della distribuzione video è in continua evoluzione, spinto dalla necessità di offrire contenuti di qualità sempre maggiore (da SD fino a UHD) e, contemporaneamente, di garantirne la massima sicurezza. In questo contesto, l'intersezione tra le specifiche HbbTV e il Digital Rights Management (DRM) è diventata cruciale, rappresentando il meccanismo fondamentale per la distribuzione sicura. 🔗 Leggi su Digital-news.it
