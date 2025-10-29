Dress code obbligatorio nel Principato di Monaco | divisa standard per studenti pacchetto base a 140 euro Chi non si adegua è fuori dai corsi

Orizzontescuola.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Collège Charles III del Principato di Monaco sarà introdotto a partire da febbraio 2026 un codice di abbigliamento obbligatorio per tutti gli studenti, in linea con quanto già avviato nelle scuole primarie del territorio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

