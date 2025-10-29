Dramma per Andrea Delogu | morto in incidente il fratello Evan a cui era legatissima

Dramma per Andrea Delogu. Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre l'amato fratello minore della conduttrice, Evan Oscar Delogu, è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava a bordo della sua moto, a Bellaria, e per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Una giovanissima vita spezzata. 🔗 Leggi su Today.it

