Dramma McTominay ore di terrore | non voleva giocare
McTominay è stato l’artefice del successo partenopeo contro l’Inter di Cristian Chivu. Lo scozzese però ha vissuto ore di paura, tanto da non voler giocare. Il Napoli di Antonio Conte è tornato a ruggire. Nella serata del Diego Armando Maradona, gli azzurri hanno battuto l’ Inter di Cristian Chivu con un netto 3-1, rilanciandosi in vetta alla Serie A insieme alla Roma di Gian Piero Gasperini. Una vittoria pesante, di quelle che lasciano il segno e che riportano entusiasmo in una piazza che ha sempre fame di gloria. A trascinare i partenopei è stato Scott McTominay, autore di un gol straordinario, tanto per fattura tecnica quanto per valore simbolico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
De Bruyne, dramma Napoli! "Lesione di alto grado", torna solo nel 2026 - facebook.com Vai su Facebook