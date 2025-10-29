Dragon Quest I & II HD-2D Remake la recensione

Un anno dopo il remake di Dragon Quest III, Square Enix chiude il cerchio della Trilogia di Erdrick. Dragon Quest I & II HD-2D non è una semplice lucidatura, ma una rilettura: l’estetica rétro-contemporanea diventa lente su una narrazione più ampia che riallaccia i fili con l’epopea di Erdrick e riporta l’inizio del mito con passo moderno. Non è solo questione di grafica: il progetto aggiorna il modo di giocare con interventi misurati e introduce contenuti nuovi pensati per oggi—ritmi più scorrevoli, strumenti modernizzati, una presentazione che lo rende accessibile senza snaturare. È un restauro che respira—un museo vivente più che una teca—dove la memoria resta intatta ma il gesto ludico trova un equilibrio contemporaneo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dragon Quest I & II HD-2D Remake, la recensione

