Il ritorno alle origini di una delle saghe più amate di sempre non poteva andare meglio: Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha conquistato la critica mondiale. Il progetto di Square Enix, che riporta in vita i primi due capitoli della storica serie in un meraviglioso stile grafico HD-2D, ha ottenuto voti altissimi da gran parte della stampa specializzata, consolidandosi come uno dei remake più riusciti degli ultimi anni. La media attuale su OpenCritic è di 87100, con recensioni che oscillano tra l’8 e il 10, e nessuna insufficienza. Tra i giudizi più entusiasti spiccano quelli di Forbes (1010), Hardcore Gamer (1010), Game Informer (910), IGN (910), Nintendo Life (910) e TheSixthAxis (910), che ne esaltano la cura artistica e la fedeltà al materiale originale, sottolineando come il remake riesca a rendere onore alle radici del franchise senza snaturarne l’essenza. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha conquistato la critica con dei voti ottimi

