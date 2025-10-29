Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha conquistato la critica con dei voti ottimi

Game-experience.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno alle origini di una delle saghe più amate di sempre non poteva andare meglio: Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha conquistato la critica mondiale. Il progetto di Square Enix, che riporta in vita i primi due capitoli della storica serie in un meraviglioso stile grafico HD-2D, ha ottenuto voti altissimi da gran parte della stampa specializzata, consolidandosi come uno dei remake più riusciti degli ultimi anni. La media attuale su OpenCritic è di 87100, con recensioni che oscillano tra l’8 e il 10, e nessuna insufficienza. Tra i giudizi più entusiasti spiccano quelli di Forbes (1010), Hardcore Gamer (1010), Game Informer (910), IGN (910), Nintendo Life (910) e TheSixthAxis (910), che ne esaltano la cura artistica e la fedeltà al materiale originale, sottolineando come il remake riesca a rendere onore alle radici del franchise senza snaturarne l’essenza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

dragon quest i amp ii hd 2d remake ha conquistato la critica con dei voti ottimi

© Game-experience.it - Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha conquistato la critica con dei voti ottimi

Scopri altri approfondimenti

dragon quest amp iiDragon Quest I &amp; II HD-2D Remake ha ricevuto dei voti eccellenti dalla critica - 2D Remake, che ha ricevuto dei voti davvero ottimi dalla critica, che lo ha premiato all'unisono. Riporta multiplayer.it

dragon quest amp iiDragon Quest I &amp; II HD-2D Remake – Recensione - 2D Remake: un viaggio alle origini del JRPG tra nostalgia, restauro accurato e nuove migliorie firmate Square Enix. thegamesmachine.it scrive

dragon quest amp iiDRAGON QUEST I e II HD-2D Remake Recensione - Square Enix chiude il cerchio e ci riporta all'inizio della leggenda con DRAGON QUEST I e II HD- Segnala gamesource.it

Cerca Video su questo argomento: Dragon Quest Amp Ii