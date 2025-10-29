Dracula – L’amore perduto la recensione | Conte patirò

Il film: Dracula – L’amore perduto, 2024. Diretto da: Luc Besson. Cast: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Guillaume de Tonquédec.. Genere: Horror, sentimentale. Durata: 2 ore e 9 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa. Trama: Il principe Vlad Tepes, trasformato in vampiro dopo la morte dell’amata Elisabeta, attraversa i secoli alla sua ricerca. Nel 1889, a Parigi, crede di riconoscerla in Mina Murray, ma tra loro si frappongono il fidanzato di lei e un prete di un ordine segreto deciso a distruggere i vampiri. A chi è consigliato? Consigliato a chi ama le atmosfere gotiche, le storie d’amore dannate e le rivisitazioni visivamente sontuose dei classici del cinema horror. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Dracula – L’amore perduto, la recensione: Conte, patirò

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giornale di Brescia. . Matilda De Angelis e Luc Besson all’Oz per l’anteprima di «Dracula: l’amore perduto» Grande entusiasmo alla Multisala Oz di Brescia (Il Regno del Cinema) per la presentazione in anteprima del nuovo film di Luc Besson, con Matilda - facebook.com Vai su Facebook

Sono aperte le prevendite per #Dracula - L'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema! Acquista il biglietto: https://dracula.alcinema.it Dal visionario Luc Besson, una potente rilettura del mito di Dracula, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda - X Vai su X

Dracula: L'Amore Perduto - Dracula: L'Amore Perduto è un film del 2025 di genere horror, sentimentale, diretto da Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Zoë Bleu e Christoph Waltz, della durata di 109 minuti, è attualmente nei ... Segnala comingsoon.it

Dracula. L'amore perduto: il trailer italiano ufficiale del film di Luc Besson - Anche Luc Besson ha deciso di raccontare l'immortale figura del vampiro, in un film che vedremo al cinema dal 29 ottobre dopo l'anteprima che si terrà alla Festa del Cinema di Roma. Secondo comingsoon.it

Dracula. L’amore perduto debutterà alla Festa del Cinema di Roma - it) di Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda De Angelis, Ewens Abid, Guillaume De Tonquedec, sarà presentato ... Secondo corrieredellosport.it