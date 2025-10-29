Dracula - L' Amore Perduto | in anteprima esclusiva una clip del film di Luc Besson

Comingsoon.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vampiro creato da Bram Stoker torna al cinema in una versione ultraromantica nata dalla visione del regista francese Luc Besson. Ecco una clip italiana in anteprima esclusiva di Dracula: L'Amore Perduto, da oggi al cinema con Lucky Red. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Dracula - L'Amore Perduto: in anteprima esclusiva una clip del film di Luc Besson

