Dracula L’amore perduto di Luc Besson è il film perfetto per un Halloween romantico

Dracula. L'amore perduto di Luc Besson, presentato alla Festa del cinema di Roma e nelle sale dal 29 ottobre, è il film perfetto per ama le love story e i toni dark dei festeggiamenti di Halloween. Una storia d'amore che più gotica non si può, visto che il suo protagonista è un principe talmente innamorato della moglie da scagliarsi contro Dio quando lei gli viene strappata, col risultato di essere trasformato in vampiro: condannato a nutrirsi di sangue umano, ma immune dalla morte. I secoli lo attendono. E lui come li usa? Cercando instancabilmente in giro per il mondo la reincarnazione della sua giovane sposa Elisabeta.

