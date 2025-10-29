Dracula di Luc Besson e The Ugly Stepsister | il Lucca Comics 2025 al via tra classici e brividi estremi

Il regista inaugura la prima giornata dell'Area Movie con un incontro con il pubblico e presenta il suo Dracula - L'amore perduto. In serata, l'anteprima di The Ugly Stepsister e debutto delle Notti Horror. Luc Besson dà il via all'Area Movie di Lucca Comics & Games 2025 con una doppietta da non perdere: prima, una masterclass con il pubblico per raccontare il suo cinema, poi la presentazione in sala di Dracula - L'amore perduto. È un'apertura che mescola sapientemente autorialità e spettacolo, prima di dare il via a una serata che guarda al brivido con l'anteprima di The Ugly Stepsister. Ma gli appuntamenti della prima giornata non finiscono qui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

