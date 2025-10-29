Dracula di Luc Besson e The Ugly Stepsister | il Lucca Comics 2025 al via tra classici e brividi estremi

Il regista inaugura la prima giornata dell'Area Movie con un incontro con il pubblico e presenta il suo Dracula - L'amore perduto. In serata, l'anteprima di The Ugly Stepsister e debutto delle Notti Horror. Luc Besson dà il via all'Area Movie di Lucca Comics & Games 2025 con una doppietta da non perdere: prima, una masterclass con il pubblico per raccontare il suo cinema, poi la presentazione in sala di Dracula - L'amore perduto. È un'apertura che mescola sapientemente autorialità e spettacolo, prima di dare il via a una serata che guarda al brivido con l'anteprima di The Ugly Stepsister. Ma gli appuntamenti della prima giornata non finiscono qui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dracula di Luc Besson e The Ugly Stepsister: il Lucca Comics 2025 al via tra classici e brividi estremi

Altre letture consigliate

Giornale di Brescia. . Matilda De Angelis e Luc Besson all’Oz per l’anteprima di «Dracula: l’amore perduto» Grande entusiasmo alla Multisala Oz di Brescia (Il Regno del Cinema) per la presentazione in anteprima del nuovo film di Luc Besson, con Matilda Vai su Facebook

Provo a rispondere ad alcuni dubbi che ho letto in questi giorni sul Dracula di Luc Besson (al cinema con Lucky Red dal 29 ottobre). - No, non è un adattamento fedele del libro; no, non riscrive né il genere né i classici. Esteticamente ci possono essere degli el - X Vai su X

Dracula di Luc Besson e The Ugly Stepsister: il Lucca Comics 2025 al via tra classici e brividi estremi - Il regista inaugura la prima giornata dell'Area Movie con un incontro con il pubblico e presenta il suo Dracula - Secondo movieplayer.it

Dracula: L'Amore Perduto: in anteprima esclusiva una clip del film di Luc Besson - Il vampiro creato da Bram Stoker torna al cinema in una versione ultraromantica nata dalla visione del regista francese Luc Besson. Lo riporta comingsoon.it

Dracula. L’amore perduto di Luc Besson è il film perfetto per un Halloween romantico - Peccato solo che Caleb Landry di Dracula L’amore perduto Jones non regga il confronto con Gary Oldman, il vampiro super dandy di Francis Ford Coppola ... Si legge su gqitalia.it