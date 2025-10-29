Dracula A Love Tale | il Vampiro che non ti aspetti!
Luc Besson ci è riuscito. Nessun rimpianto per il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola del 1992 che rimane comunque uno splendido film. Ma questa versione del Vampiro è davvero travolgente. È come se finalmente la storia di Dracula fosse spiegata senza veli e ombre, completamente, fino in fondo, entrando non solo nell’essenza . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Due notti. Un amore eterno. Scopri Dracula: A Love Tale, il nuovo film di Luc Besson In lingua originale sottotitolata in italiano, solo il 30 ottobre e il 5 novembre da UCI Cinemas. ? Acquista i tuoi biglietti online https://ucicinemas.it/film/dracula Vai su Facebook
Due notti. Un amore eterno. Scopri Dracula: A Love Tale, il nuovo film di Luc Besson In lingua originale sottotitolata in italiano, solo il 30 ottobre e il 5 novembre da UCI Cinemas. ? Acquista i tuoi biglietti online - X Vai su X
Dracula: A Love Tale, Luc Besson si muove tra romanticismo e (poco) horror - Il principe Vladimir, dopo la perdita improvvisa della moglie, rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. Secondo 24live.it
Dracula: A Love Tale, di Luc Besson - Dracula: A Love Tale è un adattamento del classico di Stoker per un presente in cui non c'è più nulla di davvero sacro ... Lo riporta sentieriselvaggi.it
Dracula - L'amore perduto recensione: Besson spiazza tutti rivisitando il mito - L'amore perduto abbandona l'horror puro per trasformarsi in un racconto di desiderio, nostalgia e spettacolo gotico. cinema.everyeye.it scrive