Dracula A Love Tale | il Vampiro che non ti aspetti!

Luc Besson ci è riuscito. Nessun rimpianto per il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola del 1992 che rimane comunque uno splendido film. Ma questa versione del Vampiro è davvero travolgente. È come se finalmente  la storia di Dracula fosse spiegata senza veli e ombre,  completamente, fino in fondo, entrando non solo nell’essenza . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

