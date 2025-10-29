Luc Besson ci è riuscito. Nessun rimpianto per il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola del 1992 che rimane comunque uno splendido film. Ma questa versione del Vampiro è davvero travolgente. È come se finalmente la storia di Dracula fosse spiegata senza veli e ombre, completamente, fino in fondo, entrando non solo nell’essenza . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Dracula A Love Tale: il Vampiro che non ti aspetti!