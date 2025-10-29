Dove vedere in tv Sonego-Medvedev ATP Parigi 2025 | orario programma streaming
Lorenzo Sonego, dopo aver vinto il derby contro Lorenzo Musetti, scenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi nella giornata di giovedì 30 ottobre: l’azzurro se la vedrà con il numero 11 del seeding, il russo Daniil Medvedev. La sfida sarà la quinta ed ultima del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 1, e si giocherà dopo due incontri di doppio ed altri due di singolare: sarà il quarto scontro diretto tra i due sul circuito maggiore, con i tre precedenti che sono stati vinti tutti da Medvedev. L’incontro tra Lorenzo Sonego ed il russo Daniil Medvedev sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
