Dove vedere in tv Sinner-Cerundolo ATP Parigi 2025 | orario programma streaming
L’italiano Jannik Sinner tornerà in campo nella giornata di giovedì 30 ottobre nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: negli ottavi di finale l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 2, giocherà contro l’ argentino Francisco Cerundolo. La sfida sarà la quarta del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Central, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 19.00: sarà il sesto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con i precedenti che vedono Sinner in vantaggio per 3-2 grazie alla vittoria ottenuta quest’anno a Roma. L’incontro tra Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerundolo sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Sinner-Bergs: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Parigi in tempo reale Vai su Facebook
Dove vedere Sinner-Bublik all'Atp 500 di Vienna in tv e streaming - X Vai su X
Sinner-Cerundolo, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Un'altra vittoria per il numero due del mondo dopo il titolo conquistato a Vienna: sconfitto Zizou Bergs in due set al secondo turno ... Lo riporta corrieredellosport.it
Sinner quando gioca? A Parigi gli ottavi contro Cerundolo, orario e dove vederla (tv e streaming). Precedenti e ranking - Jannik Sinner non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Parigi. Lo riporta ilmattino.it
Dove vedere in tv Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming - Jannik Sinner affronterà il belga Zizou Bergs al secondo turno del Masters 1000 di Parigi. Secondo oasport.it