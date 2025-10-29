Dove vedere in tv Perugia-Milano A1 volley femminile | orario programma streaming

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 29 ottobre (ore 20.30) si giocherà Perugia-Milano, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine torneranno in campo per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta domenica pomeriggio contro Macerata e provare ad aprire una serie di affermazioni in campionato dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, mentre le padrone di casa proveranno a firmare il colpaccio di lusso di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno occupano il quinto posto in classifica generale, a quattro punti di distacco dalle capolista Conegliano e Scandicci. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv perugia milano a1 volley femminile orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Perugia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Argomenti simili trattati di recente

vedere tv perugia milanoDove vedere in tv Milano-Macerata, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Macerata, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Da oasport.it

vedere tv perugia milanoDove vedere in tv Milano-Vallefoglia stasera, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Vallefoglia, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Perugia Milano