Dove vedere in tv Perugia-Milano A1 volley femminile | orario programma streaming
Giovedì 29 ottobre (ore 20.30) si giocherà Perugia-Milano, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine torneranno in campo per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta domenica pomeriggio contro Macerata e provare ad aprire una serie di affermazioni in campionato dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, mentre le padrone di casa proveranno a firmare il colpaccio di lusso di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno occupano il quinto posto in classifica generale, a quattro punti di distacco dalle capolista Conegliano e Scandicci. 🔗 Leggi su Oasport.it
