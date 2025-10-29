Jasmine Paolini esordirà in singolare alle WTA Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita, nella seconda giornata, quella di domenica 2 novembre: nel primo turno del Gruppo Stefanie Graf l’azzurra affronterà la numero 1 della Race, la bielorussa Aryna Sabalenka. Il match si giocherà sul Center Court e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 13.00 italiane con il doppio tra Gabriela DabrowskiErin Routliffe e Mirra AndreevaDiana Shnaider, ma inizierà in ogni caso non prima delle ore 15.00 italiane. Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming