Dove vedere in tv Musetti-Sonego oggi ATP Parigi 2025

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affronteranno al secondo turno del Masters 1000 di Parigi: il derby italiano animerà la giornata di mercoledì 29 ottobre, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo 1 e non incomincerà prima delle ore 15.30. Il toscano, reduce dalla semifinale persa al torneo ATP 500 di Vienna contro il tedesco Alexander Zverev, se la dovrà vedere contro il piemontese, che al primo turno ha regolato lo statunitense Sebastian Korda (6-2, 6-3) dopo che a Basilea aveva perso all’esordio contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SONEGO (NON PRIMA DELLE 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Sonego oggi, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming

