Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi | orari 29 ottobre programma canali streaming
Oggi mercoledì 29 ottobre si giocano cinque partite valide per la terza giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena un big match imperdibile: Trento farà visita a Civitanova, sarà una rivincita dell’ultima finale scudetto vinta dai dolomitici. Alessandro Michieletto e compagni incroceranno la Lube guidata da Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo in un confronto di alta classifica. I cucinieri sono reduci dal ko rimediato contro Perugia al tie-break e punteranno a rialzarsi, l’Itas si presenta all’appuntamento con due successi all’attivo e da capolista del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
ALEKSANDAR NIKOLOV nel derby marchigiano ha messo 30 PUNTI 30 punti in QUATTRO SET Prima di ieri il suo massimo in SuperLega era 25
