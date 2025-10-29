Dove vedere in tv Italia-Messico Mondiali U17 calcio femminile | orario programma streaming
L’Italia ha travolto la Nigeria con un perentorio 4-0 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio femminile. La nostra Nazionale si è imposta in maniera perentoria contro un’avversaria molto fisica e temibile a certi livelli, dettando legge a Rabat (Marocco) in maniera impeccabile. I gol di Capelli, Venturelli, Robino e Giudici hanno fatto la differenza contro la compagine africana e così le ragazze della CT Viviana Shiavi si sono garantite un posto tra le migliori otto compagini del Pianeta, continuando il proprio sogno. Il successo perentorio contro le Super Falcons consente alle azzurre di proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata dedicata alle minorenni e conoscono l’identità della prossima avversaria: il Messico ha battuto il Paraguay per 1-0, ed ora affronterà le azzurrine. 🔗 Leggi su Oasport.it
