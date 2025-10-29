Dove vedere in tv Errani Paolini-Muhammad Schuurs WTA Finals 2025 | orario programma streaming

Ad inaugurare le WTA Finals 2025 di tennis saranno Sara Errani e Jasmine Paolini, che sabato 1 novembre, nella prima giornata, saranno impegnate nel primo turno del Gruppo Martina Navratilova contro la coppia numero 8, formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs. La sfida tra ErraniPaolini e MuhammadSchuurs sarà la prima di giornata ed aprirà il programma sul Center Court a partire dalle ore 13.30 italiane: Jasmine Paolini dovrà scendere in campo tutti i giorni nella prima fase alternandosi tra singolare e doppio. Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

