Dove vedere in tv Civitanova-Trento oggi Superlega volley | orario programma streaming

Oggi mercoledì 29 ottobre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Trento, incontro valido per la terza giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si tratta del big match di questo turno infrasettimanale, visto che all’Eurosuole Forum andrà in scena la rivincita dell’ultima finale scudetto, vinta dai dolomitici. L’Itas si presenta all’appuntamento da capolista con all’attivo due vittorie da tre punti, mentre la Lube insegue con due lunghezze di ritardo dopo averso perso al tie-break sul campo di Perugia. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e appassionante, con tanti duelli interni e con tanta carne al fuoco, che indubbiamente darà un volto importante alla regular season: se i cucinieri dovessero vincere allora si avvicinerebbero od opererebbero addirittura il sorpasso, se invece gli ospiti dovessero prevalere allora potrebbero operare uno strappo importante. 🔗 Leggi su Oasport.it
