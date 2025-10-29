Dove comprare i costumi di Halloween a Bologna e in Emilia Romagna

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 ottobre 2025 – Vampiro gotico, Biancaneve zombie, suora sadica. Quando la notte delle streghe bussa alla porta, meglio farsi trovare col costume giusto. A Bologna e in Emilia Romagna ci sono laboratori storici e atelier pronti a farvi trovare l’abito perfetto o a crearvelo su misura. Dalle pellicce settecentesche ai travestimenti più horror, ecco dove cercare il travestimento per  Halloween. Bologna: costumi teatrali e kit storici. Nel cuore di Bologna, in zona Scandellara al numero 14 di via del Barroccio, si trova Scissor Lab, una sartoria-laboratorio che da anni realizza costumi per produzioni teatrali, videoclip musicali (persino con Zucchero e Pavarotti) e set cinematografici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dove comprare i costumi di halloween a bologna e in emilia romagna

© Ilrestodelcarlino.it - Dove comprare i costumi di Halloween a Bologna e in Emilia Romagna

Scopri altri approfondimenti

comprare costumi halloween bolognaDove comprare i costumi di Halloween a Bologna e in Emilia Romagna - Quando la notte delle streghe bussa alla porta, meglio farsi trovare col costume giusto. Da ilrestodelcarlino.it

comprare costumi halloween bolognaBologna: costumi teatrali e kit storici - Nel cuore di Bologna, in zona Scandellara al numero 14 di via del Barroccio, si trova Scissor Lab, una sartoria- Lo riporta ilrestodelcarlino.it

I costumi Halloween più divertenti per gli adulti - L'importante è non perdersi nel mondo oscuro delle taglie, o dei modelli, e finire per ... Scrive esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Comprare Costumi Halloween Bologna