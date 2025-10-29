Dove comprare i costumi di Halloween a Bologna e in Emilia Romagna
Roma, 19 ottobre 2025 – Vampiro gotico, Biancaneve zombie, suora sadica. Quando la notte delle streghe bussa alla porta, meglio farsi trovare col costume giusto. A Bologna e in Emilia Romagna ci sono laboratori storici e atelier pronti a farvi trovare l’abito perfetto o a crearvelo su misura. Dalle pellicce settecentesche ai travestimenti più horror, ecco dove cercare il travestimento per Halloween. Bologna: costumi teatrali e kit storici. Nel cuore di Bologna, in zona Scandellara al numero 14 di via del Barroccio, si trova Scissor Lab, una sartoria-laboratorio che da anni realizza costumi per produzioni teatrali, videoclip musicali (persino con Zucchero e Pavarotti) e set cinematografici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
