Doppi turni al Marconi Hack il sindaco incontra gli studenti | ultimi adempimenti per la consegna della sede provvisoria
Il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, ha ricevuto queto pomeriggio i rappresentanti d’istituto degli studenti dell’Istituto “Marconi-Hack”, accompagnati dalla dirigente scolastica, Rosanna Brucoli.Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha comunicato che la Città Metropolitana. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Rabbia degli studenti per i doppi turni: lancio di petardi e tensione davanti alla scuola. Arrivano i carabinieri Vai su Facebook
Tensione al Marconi-Hack di Bari, la rabbia degli studenti per i doppi turni: lancio di petardi e proteste - X Vai su X
Ancora doppi turni al Marconi Hack: gli studenti protestano davanti alla scuola - Il trasferimento nella sede provvisoria di via Re David non è ancora avvenuto, costringendo gli alunni a dividersi tra lezioni mattutine e pomeridiane ... Scrive baritoday.it
Bari, studenti del «Marconi–Margherita Hack» in protesta per le lezioni a turno: «Situazione insostenibile» - Manifestazione davanti all’istituto contro i doppi turni e la disorganizzazione causata dai lavori. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
La protesta degli studenti del Marconi-Hack: "Situazione insostenibile" - La manifestazione davanti all'istituto dove sono in corso lavori di rifacimento della struttura: "Doppi turni e mancata disponibilità di spazi adeguati creano forti disagi". Segnala rainews.it