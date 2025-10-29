Dopo raid Israele rispristina tregua

9.06 Ripristinato a Gaza il cessate il fuoco, dopo i raid israeliani di ieri e stanotte: l'annuncio, da fonti militari al Times of Israel. Uccisi nella notte 63 palestinesi e, secondo fonti ospedaliere a Gaza, altri 91 ieri. Bombardate Rafah, Khan Younis e altre città nel Sud, come anche Gaza City, scrive il Times of Israel. I raid erano stati decisi da Israele in reazione all'attacco contro le truppe Idf a Gaza Sud e alla mancata restituzione dei corpi degli ostaggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

