Dopo l' omicidio di Verona cresce il dubbio | il braccialetto elettronico protegge davvero le vittime?
Il femminicidio di Jessica Stapazzolo, uccisa dall'ex compagno che si era liberato del dispositivo di controllo, riapre il dibattito sull'efficacia dei dispositivi. Crescono gli allarmi e i malfunzionamenti, mentre altri Paesi sperimentano sistemi più avanzati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
