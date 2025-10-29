Dopo lo scempio provocato la scorsa estate da una mano vigliacca la natura va riprendendosi
OTRANTO - “Dopo lo scempio provocato la scorsa estate da una mano vigliacca, la natura lentamente va riprendendosi lungo la costa che dalla Baia dell'Orte porta al faro della Palascia”. A scriverci è l'autore dello scatto, Dario Dell'Atti. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ciò che dispiace, dopo una non-partita come quella di ieri sera, è che lo scempio arbitrale cui abbiamo assistito - il primo caso di rigore non fischiato dall’arbitro ma assegnato giocoforza dal guardalinee, peraltro con azione in esecuzione - nuoce in primis a c Vai su Facebook
L’Inter perde a Napoli 3-1 in una partita viziata da uno scempio arbitrale indecente. Dopo quel rigore diventa il match perfetto per Conte, catenaccio a difendere e contropiedi letali che la nostra difesa, oggi inguardabile, non ha mai arginato. -3 dalla vetta. Gua - X Vai su X