Dopo l’assoluzione per l’accusa di stupro Dani Alves è diventato un predicatore VIDEO

A più di sei mesi dall’assoluzione dall’accusa di stupro, l’ex calciatore professionista Dani Alves sta lentamente ma inesorabilmente tornando alla vita pubblica. Il 42enne brasiliano, diventato padre all’inizio di ottobre, è stato avvistato lo scorso fine settimana in una chiesa di Girona, in Spagna. E stava predicando. Leggi anche:  Dani Alves: «Voglio scrivere un libro sulla mia esperienza in prigione» Un video divento popolare sui social lo mostra vestito completamente di nero, mentre canta appassionatamente una canzone con le mani alzate e gli occhi chiusi. El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer “un pacto con Dios” El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

