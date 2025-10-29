Dopo la Passione arriva la Resurrezione di Cristo | nuovo film di Mel Gibson girato a Torre Guaceto

TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - La prima parte del nuovo colossal cinematografico The resurrection of the Christ (in italiano “La Resurrezione di Cristo”), diretto dal noto regista e attore Mel Gibson, sarà girato in Puglia e nello specifico presso la Riserva naturale di Torre Guaceto. Il primo ciak. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

