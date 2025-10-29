Dopo la Giamaica l’uragano Melissa colpisce Cuba | 700mila sfollati
https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202510Dopo-la-Giamaica-l-uragano-Melissa-colpisce-Cuba-700mila-sfollati20251029video11461282.mp4 L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altre letture consigliate
L’uragano Melissa ha raggiunto verso le 4 di notte (ora italiana) le coste al largo di Cuba, dopo aver devastato la Giamaica quando ha toccato terra come uno degli uragani più potenti della storia. Ha ancora un’incredibile potenza, anche se è stato declassato Vai su Facebook
Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 3. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 3. Da tg24.sky.it
L’occhio di Melissa attraversa la Giamaica: le impressionanti immagini dell'uragano dallo Spazio - Le immagini del CIRA e della NOAA mostrano il passaggio del ciclone di categoria 5 sull’isola, con venti fino a 295 km/h ... Segnala msn.com
Uragano Melissa tocca terra in Giamaica, venti a 240 km/h: evacuazioni e black-out - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uragano Melissa tocca terra in Giamaica, venti a 300 km/h: evacuazioni e black- Scrive tg24.sky.it