Dopo Brindisi l' Unieuro trova la vittoria anche al Palafiera e alza la china | battuta Mestre

Forlitoday.it | 29 ott 2025

Quella di Brindisi non è stata una casualità. L'Unieuro Forlì sembra aver finalmente trovato il feeling con la vittoria, centrando il secondo successo consecutivo battendo al Palafiera la Gemini col punteggio di 85- 80, regalando una gioia ai 2384 tifosi dopo due ko casalinghi di fila. E lo ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

