Dopo Bologna la Tezenis rialza subito la testa e in casa supera Brindisi

Dopo la sconfitta di Bologna che ne ha interrotto la striscia di risultati utili, la Tezenis Verona martedì sera è tornata alla vittoria superando Brindisi davanti al pubblico del Pala Agsm Aim con il punteggio di 85-71. La Scaligera ha sempre mantenuto il controllo sulla gara, iniziando con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

