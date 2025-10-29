Dopo 27 anni a processo presunto killer

1.05 Dopo 27 anni, la Procura della Repubblica di Rovigo ha ottenuto il rinvio a giudizio del presunto assassino di due donne, madre e figlia, massacrate a bastonate nel bar che gestivano a Rosolina (Rovigo) il 29 giugno 1997. Il 13 marzo,davanti alla Corte d'Assise di Rovigo, inizierà il processo a Karel Dusek, 48 anni, ceco,accusato di aver ucciso le due donne per rubare circa 400 mila lire dalla cassa del locale "Ai Casoni" L'indagine, riaperta grazie al Ris di Parma, ha consentito di identificare l'uomo con tracce di DNA. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

