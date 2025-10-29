Doogee S200 Ultra | lo smartphone rugged che spinge le performance all’estremo

(Adnkronos) – Il marchio Doogee ha svelato, per mezzo di una nota ufficiale, il suo nuovo modello di punta, l'S200 Ultra, destinato agli appassionati di outdoor e agli amanti della tecnologia estrema. L'S200 Ultra si basa sulla reputazione della serie per il design mech-inspired e la durabilità all-terrain, portando le prestazioni a un livello superiore. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

