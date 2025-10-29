Doogee S200 Ultra 5G corazzato con 11.000 mAh e display sul retro
Spingersi oltre l’asfalto richiede uno strumento che regga il ritmo. Il nuovo Doogee S200 Ultra nasce proprio lì, dove polvere, pioggia e fatica chiedono tutto. Robustezza estrema, autonomia generosa e potenza 5G si incrociano in un telefono pensato per chi non si ferma, con dettagli studiati per semplificare ogni gesto. Resistenza e design: un carattere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
