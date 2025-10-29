Donne e uomini sono vittime di violenza digitale | riuscirà Meta a sconfiggerla?

Esiste una livella nel mondo della violenza digitale? No. Lo sappiamo tutti: le donne sono le principali vittime (anche qui). Eppure, c’è un contrappasso. Perché, se la violenza digitale colpisce il sesso femminile, sembra poi ‘compensare’ accanendosi sugli uomini in modo speculare e opposto. Prendiamo il revenge porn (la condivisione non consensuale di materiale intimo a scopo vendicativo): l’80% delle vittime sono donne. La situazione, però, si capovolge quando entra in campo la sextortion. È l’estorsione di soldi o favori sessuali con la minaccia di diffondere contenuti intimi. Qui, il 90% delle vittime sono uomini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donne e uomini sono vittime di violenza digitale: riuscirà Meta a sconfiggerla?

