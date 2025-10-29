Donna uccisa dall’ex polemiche sul braccialetto elettronico

L’uccisione di Jessica Stapazzollo. Domani una cerimonia in suo ricordo. Resta lo sgomento per l’inefficacia del braccialetto elettronico che non ha fermato l’assassino. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Donna uccisa dall’ex, polemiche sul braccialetto elettronico

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, è stata investita e uccisa questa mattina alle 6 lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione nel teramano. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la s Vai su Facebook

Donna uccisa a Bruzzano colpita da 14 coltellate. L'ex-compagno: "Sono un assassino e un fallito" https://tg.la7.it/cronaca/omicidio-bruzzano-luciana-ronchi-luigi-morcaldi-23-10-2025-246466… - X Vai su X

Milano, uccide in casa la compagna 29enne: fermato per omicidio aggravato - Tragedia a Milano dove una donna di 29 anni, Pamela Genini (CHI E' LA VITTIMA), è stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, Gianluca Soncin, ricoverato e poi dimesso dall'ospedale Niguarda. Secondo tg24.sky.it