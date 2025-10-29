Donna uccisa dall’ex polemiche sul braccialetto elettronico

29 ott 2025

L’uccisione di Jessica Stapazzollo. Domani una cerimonia in suo ricordo. Resta lo sgomento per l’inefficacia del braccialetto elettronico che non ha fermato l’assassino. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

