Donna travolta sulla statale | il conducente la travolge e poi fugge

È stata investita mentre attraversava la statale 80, all’altezza di Bellante Stazione, nel Teramano. Si chiamava Rosanna Pigliacampo, aveva 58 anni e viveva a Campli. L’incidente è avvenuto all’alba, intorno alle 6 di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata quando è stata colpita da un’ autovettura in transito. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso, facendo perdere subito le proprie tracce. Per Rosanna non c’è stato nulla da fare: il personale del 118, intervenuto dal presidio di Teramo, ha solo potuto constatarne il decesso. Come verrà identificato il guidatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Donna travolta sulla statale: il conducente la travolge e poi fugge

