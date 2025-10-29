Donna precipita dall' ottavo piano nel Milanese | morta

Milanotoday.it | 29 ott 2025

Il cadavere di una donna a metà tra l'aiuola e l'asfalto del marciapiede, davanti a un condominio in via Fratelli Cervi, a San Giuliano Milanese (Milano). È la scena a cui hanno assistito alcuni passanti nella mattinata di mercoledì, attorno alle 10.30, che hanno chiamato subito i soccorritori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

