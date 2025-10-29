Donna precipita dall' ottavo piano nel Milanese | morta
Il cadavere di una donna a metà tra l'aiuola e l'asfalto del marciapiede, davanti a un condominio in via Fratelli Cervi, a San Giuliano Milanese (Milano). È la scena a cui hanno assistito alcuni passanti nella mattinata di mercoledì, attorno alle 10.30, che hanno chiamato subito i soccorritori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Dramma ad Avellino: una donna di 51 anni è precipitata dal quarto piano della sua abitazione. Inutili i tentativi di soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare. La donna insegnava in una scuola del capoluogo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rili Vai su Facebook
Precipita dagli scogli a Cefalù, donna di 31 anni in codice rosso all'ospedale Giglio https://ift.tt/rsaCfqm - X Vai su X
Tragedia al centro storico di Napoli, donna precipita dal terrazzo e muore - Una donna è deceduta oggi, giovedì 16 ottobre, dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio situato in vico delle Nocelle, nel centro storico di Napoli, non lontano da via Salvator Rosa. Secondo internapoli.it
Bra, donna precipita dal quarto piano: 70enne in codice rosso - Oggi a Bra, poco dopo le 14, una donna di circa 70 anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo, finendo violentemente al suolo. Come scrive giornalelavoce.it