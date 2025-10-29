Donna morta per aver mangiato funghi selvatici ricoverata anche la figlia | caccia al veleno
La donna si trova all’ospedale Perrino di Brindisi sotto stretta osservazione del personale medico. Gli esami hanno evidenziato l'esigenza di un ricovero immediato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Tragedia a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove una donna di 80 anni è morta nei giorni scorsi dopo aver consumato funghi selvatici raccolti circa una settimana prima. Anche sua figlia, di 56 anni, ha ingerito gli stessi funghi, accusando sintomi analoghi a quel
Ostuni, donna di 80 anni muore dopo aver mangiato funghi selvatici: ricoverata anche la figlia - Tragedia a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove una donna di 80 anni è morta nei giorni scorsi dopo aver consumato funghi selvatici raccolti circa una settimana prima.
Ostuni, donna di 80 anni muore: aveva mangiato funghi selvatici una settimana fa. Ricoverata anche la figlia - Una donna 80 anni è morta nelle scorse a Ostuni, in provincia di Brindisi, dopo aver mangiato circa una settimana fa alcuni funghi selvatici.
Mangia un fungo selvatico: muore una donna. Grave anche la figlia - Una donna 80 anni, Antonia Antelmi, è morta nelle scorse ore ad Ostuni dopo aver mangiato funghi selvatici.