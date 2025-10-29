Donna incinta di due gemelli abortisce dopo l' amniocentesi a Torino | assolti i ginecologi
Assolti perché il fatto non sussiste. Prevede questo la sentenza di primo grado pronunciata oggi, 29 ottobre 2025, per i due ginecologi (padre e figlia) accusati a Torino di interruzione colposa di gravidanza. Li difendono gli avvocati Luigi Giorno, Franco Camerino e Antonio Gilestro. Erano stati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
