Donna incinta di due gemelli abortisce dopo l' amniocentesi a Torino | assolti i ginecologi

Assolti perché il fatto non sussiste. Prevede questo la sentenza di primo grado pronunciata oggi, 29 ottobre 2025, per i due ginecologi (padre e figlia) accusati a Torino di interruzione colposa di gravidanza. Li difendono gli avvocati Luigi Giorno, Franco Camerino e Antonio Gilestro. Erano stati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it