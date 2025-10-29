Donna di 80 anni muore dopo essere stata lasciata da una nave da crociera su un’isola in Australia

Dayitalianews.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini in corso dopo l’incidente sulla Grande Barriera Corallina. Le autorità australiane stanno indagando sulla morte di una donna di 80 anni, che è stata lasciata su un’isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera. La vicenda è stata riportata dalla Bbc. La donna stava partecipando a un’escursione a Lizard Island, situata a circa 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave. Durante l’escursione, si è allontanata dal gruppo e la nave è ripartita senza di lei, tornando alcune ore dopo quando l’equipaggio ha scoperto la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

donna di 80 anni muore dopo essere stata lasciata da una nave da crociera su un8217isola in australia

© Dayitalianews.com - Donna di 80 anni muore dopo essere stata lasciata da una nave da crociera su un’isola in Australia

Scopri altri approfondimenti

donna 80 anni muoreAbbandonata dalla nave da crociera su un'isola in Australia, muore donna di 80 anni - Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata su un'isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. Riporta ansa.it

donna 80 anni muoreOstuni, donna di 80 anni muore: aveva mangiato funghi selvatici una settimana fa. Ricoverata anche la figlia - Una donna 80 anni è morta nelle scorse a Ostuni, in provincia di Brindisi, dopo aver mangiato circa una settimana fa alcuni funghi selvatici. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

donna 80 anni muoreOstuni, donna di 80 anni muore dopo aver mangiato funghi selvatici: ricoverata anche la figlia - Tragedia a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove una donna di 80 anni è morta nei giorni scorsi dopo aver consumato funghi selvatici raccolti circa una settimana prima. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donna 80 Anni Muore