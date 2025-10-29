Donna di 80 anni muore dopo essere stata lasciata da una nave da crociera su un’isola in Australia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini in corso dopo l’incidente sulla Grande Barriera Corallina. Le autorità australiane stanno indagando sulla morte di una donna di 80 anni, che è stata lasciata su un’isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera. La vicenda è stata riportata dalla Bbc. La donna stava partecipando a un’escursione a Lizard Island, situata a circa 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave. Durante l’escursione, si è allontanata dal gruppo e la nave è ripartita senza di lei, tornando alcune ore dopo quando l’equipaggio ha scoperto la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

