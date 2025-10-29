Donna di 80 anni muore dopo essere stata lasciata da una nave da crociera su un’isola in Australia
Le autorità australiane stanno indagando sulla morte di una donna di 80 anni, che è stata lasciata su un'isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera. La vicenda è stata riportata dalla Bbc. La donna stava partecipando a un'escursione a Lizard Island, situata a circa 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave. Durante l'escursione, si è allontanata dal gruppo e la nave è ripartita senza di lei, tornando alcune ore dopo quando l'equipaggio ha scoperto la sua scomparsa.
